«Он посинел!»: ГАИшник чуть не задушил парня на сходке гонщиков в Красноярске

В Красноярске на встрече гонщиков ГАИшник чуть не задушил подростка

В Красноярске на сходке гонщиков рядом с «Кубатурой» работник ГАИ чуть не задушил несовершеннолетнего. Видео с мероприятия появилось в Сети, сообщает NGS24.ru .

На записи гонщиков начали задерживать сотрудники ГАИ. Полицейский, предположительно, душил одного из правонарушителей сзади. Причина неизвестна.

«Он посинел, угомонись! Алло, он сейчас умрет! Вы что делаете? Ему восемнадцати лет даже нет… Отпустите!» — сказал один из очевидцев.

Один из комментаторов отметил, что якобы инспектор боролся с 17-летним молодым человеком. Тот много раз был пойман за рулем без прав.

По словам очевидца, на сходке парень сам начал конфликт с работником ГАИ. Тот пробовал его успокоить. Несовершеннолетнего задержали. В местном ГАИ пообещали дать комментарии по поводу инцидента позже.

