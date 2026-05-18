Теплый прием: каким будет летний туристический сезон 2026 на Черном море

Российские туристы продолжают выбирать Черное море при бронировании летнего отдыха — об этом говорят данные Ассоциации туроператоров России. Как следует из статистики, опубликованной АТОР, Краснодарский край укрепляет лидерство по бронированиям, Крым сохраняет устойчивый спрос, а Абхазия показывает спад продаж. Подробности о том, каким будет летний туристический сезон 2026 на Черном море, читайте в материале РИАМО.

Что говорят в АТОР про лето на Черном море

О том, какие курорты на Черном море туристы выбирают для отдыха летом 2026 года, эксперты АТОР рассказали 6 мая, изучив свежую статистику туроператора «Русский Экспресс». Согласно этим данным, на Краснодарский край и Крым приходится 70,4% всех продаж по России. Внутреннее побережье Черного моря показывает рост на 17% по сравнению с 2025 годом, а у Абхазии этот показатель, напротив, снизился на 12%.

Средний чек на отдых в Краснодарском крае (55,6% бронирований) летом 2026 года составляет 126 тысяч рублей, при этом в большинстве случаев (44%) туристы выбирают трехзвездочные отели. Средняя длительность отдыха на курортах Краснодарского края составляет 8–9 ночей, а по типу питания самым популярным форматом оказался «все включено» (33% бронирований).

Средний чек в Крыму (14,8% в продажах «Русского Экспресса») заметно выше — 160 тысяч рублей, при этом популярнее всего (26%) четырехзвездочные отели. Средняя длительность отдыха на курортах Краснодарского края составляет 8–9 ночей, а по типу питания самым популярным форматом оказался полный пансион (45% бронирований).

В отличие от российского Черноморья, Абхазия показывает отрицательную динамику: минус 12% относительно лета 2025 года при среднем чеке в 103 тысячи рублей и средней длительности отдыха в 9-10 ночей. Популярнее всего среди туристов в Республике пансионаты (36%) с типом питания «полный пансион» (60%).

Чем отличается летний сезон 2026 на Черном море

С точки зрения транспортной логистики туристический сезон на Черном море в 2026 году начался значительно раньше — уже в марте-апреле ранние бронирования трансферов выросли на 25-30%, говорит в беседе с РИАМО гендиректор компании «ТрансЛюкс» Марина Паскали.

«Туристы планируют поездки целиком: резервируют не только отели, но и транспорт на весь отдых — от встречи в аэропорту до экскурсий. Главное изменение — структура спроса. Семьи с детьми теперь составляют 47% бронирований, что на 19% больше прошлого года», — рассказывает эксперт. Кроме того, по словам Марины Паскали, резко вырос спрос на минивэны на 6-7 мест и комфортные авто с детскими креслами. Люди не хотят зависеть от такси на месте — они бронируют транспорт заранее, чтобы контролировать маршрут и время. В свою очередь владелец туроператора «Веселый ветер» Рушана Гарифуллина отмечает, что раньше туристы брали черноморское направление как готовый и почти безальтернативный вариант.

Однако сегодня они «смотрят в оба» — сравнивают, считают и не хотят закрывать глаза на то, где цена не бьется с качеством. По словам Рушаны Гарифуллиной, на итоговые решения отдыхающих в нынешнем году влияют три основных фактора:

Свежие техногенные истории на некоторых курортах;

Соотношение «цена-качество» — туристы сравнивают Черное море с зарубежными поездками и выбирают тот сервис, который яснее и понятнее;

Логистика. В 2026 году ограничения еще остались, но люди уже привыкли летать с пересадками — это их не пугает.

Какие черноморские курорты наиболее популярны в 2026 году

По словам экспертов, опрошенных РИАМО, в 2026 году по популярности у туристов уверенно лидирует Сочи с его развитой инфраструктурой и богатой экскурсионной программой. Как отмечает Марина Паскали, клиенты заказывают транспорт для поездок в Красную Поляну, Абхазию и к водопадам. В то же время, по словам Рушаны Гарифуллиной, часть туристов сдержанно относится к соотношению цены и качества в Сочи.

«С другой стороны, курорт остается крайне востребованным у премиальной аудитории, особенно у тех, кто ограничен в зарубежных поездках», — говорит эксперт.

Для этой категории Сочи сегодня фактически выполняет роль внутренней альтернативы европейским курортам: здесь сосредоточены качественные люксовые отели, высокий уровень сервиса и развитая инфраструктура, а высокая стоимость не является сдерживающим фактором, говорит Рушана Гарифуллина. По словам специалиста, более спокойные и «компактные» направления, такие как Геленджик, выглядят в этом сезоне стабильнее за счет более «понятного» формата отдыха.

В свою очередь Марина Паскали указывает на то, что в нынешнем туристическом сезоне неожиданный рост показывает Анапа: спрос на отдых там вырос на 28%. Туристы рассматривают Анапу как семейное направление с песчаными пляжами и доступными ценами — там популярны экскурсии в Абрау-Дюрсо, заповедник Утриш и к грязевым вулканам.

«Крым демонстрирует взрывной рост: ранние бронирования выросли на 67%. Особенно активны Севастополь (+86%), Алушта (+66%) и Евпатория (+61%). Судак и Гурзуф показали рост в 2-3 раза», — отмечает Марина Паскали. Массовый недорогой отдых пока остается на Черном море, однако туристы со средними и высокими чеками все чаще смотрят в сторону других вариантов, дополняет Рушана Гарифуллина. При этом отдых бронируют все позже, принимая решения ближе к дате и смотря по ситуации.

Какие альтернативы у курортов Черного моря в 2026 году?

Помимо курортов Черного моря, в 2026 году туристы активно присматриваются и к другим форматам отдыха внутри страны, говорит Рушана Гарифуллина. В частности, клиентов интересуют санатории и SPA-отели с предсказуемым качеством в Кавказских Минеральных Водах (КМВ), Дагестане и Кабардино-Балкарии, где красиво, интересно и необычно.

«Также держится спрос на Калининградскую область и Байкал. Отдельно выделяется Беларусь, куда удобно добираться и где есть отличная санаторная база», — отмечает собеседница РИАМО.

Хотя Калининградское побережье набирает популярность среди туристов, но климат там непредсказуем, что не всегда подходит для семей с детьми, дополняет Марина Паскали. По ее словам, среди внутренних российских направлений, помимо Байкала, также популярны Алтай и Карелия. Однако это другой формат: природа и активный туризм вместо пляжного.

Да и с точки зрения транспорта эти направления сложнее, поскольку там требуются надежные автомобили и опытные водители, знающие горные дороги, говорит эксперт. Между тем главным зарубежным конкурентом курортов Черного моря остается Турция: по словам Рушаны Гарифуллиной, даже с нынешней логистикой она дает понятный продукт и честное соотношение цены и качества.

«Сезон 2026 показывает: турист стал умнее и гибче. Черноморье свою публику не потеряло, но перестало быть выбором «по умолчанию». Конкуренция растет. И теперь побеждает не тот, кто дешевле, а кто дает качественный, понятный и предсказуемый продукт», — заключает собеседница РИАМО.