Нырнул с моста и не всплыл: 13-летний подросток утонул в реке Пышме

В Свердловской области подросток утонул в реке Пышме, прыгнув с моста

В реке Пышме Свердловской области утонул 13-летний мальчик. Он нырял с подвесного моста вместе с другом и после прыжка не смог вынырнуть. Рыбак на лодке попытался спасти подростка, но у него свело ноги в холодной воде, сообщает «112» .

Трагедия произошла на реке Пышме. Ребенок вместе с приятелем прыгал в воду с подвесного моста. После очередного нырка мальчик исчез под водой и больше не появился на поверхности.

Рядом на лодке находился рыбак. Он заметил, что подросток тонет, и бросился на помощь. Из-за ледяной воды у мужчины свело ноги — он не смог добраться до утопающего.

В итоге рыбак вызвал экстренные службы. Тело мальчика достали из воды только спустя несколько часов.

