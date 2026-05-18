ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК и энергетики Украины

Российская армия ночью нанесла «удар возмездия» по украинским военным объектам в ответ на террористические атаки Киева, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС .

ВС РФ нанесли по целям массированный удар. Он был совершен с применением высокоточного оружия наземного, морского базирования, а также при помощи БПЛА.

В результате атаки были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.

Кроме того, российская армия поразила украинские военные аэродромы. В Минобороны добавили, что цель удара была достигнута.

В ночь на 17 мая беспилотники массово атаковали Московский регион. В столице пострадали 12 человек, в Подмосковье погибли три человека.

Всего в ночь на 17 мая над регионами и морями РФ были сбиты 556 дронов противника.

