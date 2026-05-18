Никто не вступился: мужчина жестко избил девушку и утащил во дворы в Казани
Рядом с рынком в Азино в Казани Республики Татарстан мужчина жестоко избил женщину кулаками. Находящиеся рядом мужчины не смогли ее защитить, сообщает «Жесть Казани».
Судя по записи, они сначала вмешались в конфликт, но затем сели в автомобиль и уехали.
После этого агрессор увел девушку с собой во дворы. Когда прибыли сотрудники МВД, на остановке лежали личные вещи пострадавшей.
Часть кадров на видео вырезана, поэтому начало конфликта и его середина неизвестны.
