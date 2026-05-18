Сезон черемши: эксперт поделилась рецептами с пряной зеленью

С приходом весны на кухне появляется больше сезонных продуктов. Один из самых заметных — черемша, которую легко узнать по свежему чесночно-луковому вкусу. За последние недели растение оказалось в центре внимания: мемы и шутки вернули к ней интерес. О том, как правильно готовить черемшу, РИАМО сообщила категорийный менеджер томатного направления «Пиканта» Анна Киричек.

Благодаря текущему тренду люди все чаще задаются вопросом — а что же на самом деле можно приготовить из этой пряной зелени? Классикой, например, считаются пирожки с яйцом и черемшой, но есть и десятки других способов использовать ее на кухне.

«Интерес к таким продуктам связан со стремлением к простой и сезонной еде. Черемша не требует сложной обработки, хорошо сочетается с привычными ингредиентами и помогает сделать вкус блюда более свежим и ярким. Особенно удачно она сочетается в рецептах с томатной основой. Она добавляет пряный акцент и хорошо сочетается с мясом, фасолью и яйцами», — отметила эксперт.

Рецепты с черемшой

Один из вариантов для повседневного меню — фасоль в томатном соусе с черемшой и мясом. Фасоль дает сытность, мясо делает блюдо более питательным, томаты — сочным, а черемша добавляет свежесть и легкую пряность. Для рецепта потребуются отварная белая или красная фасоль, 300–400 г мяса (говядина, свинина или курица на выбор), репчатый лук, морковь, паприка, протертая мякоть томатов, растительное масло, соль и перец.

Мясо мелко нарезают и обжаривают с луком и морковью, затем добавляют фасоль и пассату — протертую мякоть томатов, тушат до готовности, а в самом конце вводят черемшу. Блюдо можно подавать как самостоятельное горячее или с гарниром — рисом, картофелем или хлебом.

Для завтрака или быстрого горячего блюда подойдет шакшука с черемшой. Рецепт сытный, яркий по вкусу и понятный по составу. Томатный соус делает блюдо насыщенным, а черемша добавляет ему свежий пряный акцент. В основе — яйца, репчатый лук, сладкий перец, чеснок, паприка, протертая мякоть томатов, растительное масло, соль, перец и свежая черемша. Овощи слегка обжаривают и тушат с томатами, затем добавляют черемшу, яйца и специи. Подавать блюдо лучше сразу со свежим хлебом, лепешкой или тостами, дополнив овощами и зеленью.

«Черемша отлично заменяет чеснок и лук в горячих блюдах и еще лучше дополняет их вкус. Ее главное преимущество — мягкая пряность, которая не перебивает другие ингредиенты. Ее нужно добавлять в самом конце приготовления, за 1–2 минуты до готовности, чтобы она смогла сохранить яркость и аромат», — добавила Анна Киричек.

Каждую весну черемша оказывается в центре внимания, но именно современные тренды в социальных сетях сделали ее «виральной». Она легко вписывается в повседневное меню и делает привычные блюда более выразительными без лишней сложности.

