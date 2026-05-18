Бастрыкин заинтересовался делом об оскорблении пенсионерок в метро

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом об оскорблении пожилых женщин в метро. Ему доложат о ходе расследования, сообщает СК РФ.

В Сети распространилась информация о двух приезжих. В столичном метро они оскорбляли пенсионерок.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.

