Бастрыкин заинтересовался делом об оскорблении пенсионерок в метро
Фото - © Екатерина Штукина/РИА Новости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом об оскорблении пожилых женщин в метро. Ему доложат о ходе расследования, сообщает СК РФ.
В Сети распространилась информация о двух приезжих. В столичном метро они оскорбляли пенсионерок.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.
Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.
