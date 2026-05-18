Не стало почетного гражданина Московской области Александра Золотова

16 мая 2026 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, член Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Григорьевич Золотов. Об этом сообщили в администрации губернатора Подмосковья.

Александр Григорьевич родился 1 сентября 1921 года в деревне Горноватое Орловской области. Участтвовал в битве за Москву, Курско-Орловской битве и ряде знаковых освободительных операций за пределами СССР. Принимал участие в Висло-Одерской наступательной операции, в освобождении Варшавы.

В 1944 году Александра Григорьевича назначили начальником штаба дивизиона в зенитно-артиллерийском полку, входившем в дивизию ПВО.

Он прошел Великую Отечественную войну от начала и до конца, а 9 мая 1945 года встретил в пятидесяти километрах от Берлина. После войны Александр Григорьевич продолжил нести военную службу. В запас он был уволен в 1977 году, имея звание полковника.

Боевой путь ветерана отмечен орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, а также другими наградами и почетными званиями.

Постановлением губернатора Московской области от 27 марта 2025 года № 91-ПГ Александру Григорьевичу Золотову присвоили почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.