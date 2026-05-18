Под Красноярском задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки

В Большемуртинском районе Красноярского края задержали Сергея Кульбу, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщают правоохранители. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения, сообщает Kras Mash .

По предварительным данным, школьница сама пришла в полицию и рассказала о случившемся. Наряд приехал за 47-летним подозреваемым, но его не оказалось дома. Кульба скрывался в нескольких городах округа, но не смог уйти от полиции.

Мужчина уже несколько раз убегал от правоохранителей. В 2005 году его искали за угон машины и кражу. Он скрылся от следствия, а когда его нашли, снова спрятался — на этот раз от суда. Поиски велись в Свердловской области и под Астраханью. В 2010 году Кульба оказался в федеральном розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, а в 2015 году — за то, что уклонялся от разбирательства по делу об угоне.

Последние годы мужчина жил спокойно. Однако после заявления 15-летней пострадавшей его снова начали искать. Теперь подозреваемый задержан, и суд определит, останется ли он под стражей на время следствия.

