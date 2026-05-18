Расстреляла из-за замечания: мужчина чуть не умер во дворе Киева

Киевлянка открыла стрельбу по мужчине, сделавшему ей замечание из-за шума

В Святошинском районе Киева женщина открыла стрельбу из пистолета после того, как 27-летний местный житель сделал замечание громкой компании, отдыхавшей возле его дома, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

Конфликт произошел во дворе жилого дома. Мужчина сделал замечание шумной компании. В ответ одна из женщин достала пистолет и несколько раз выстрелила в сторону киевлянина.

После стрельбы нападавшая скрылась. Пострадавший получил ранения руки и живота, его госпитализировали.

Женщине предъявили обвинение. Правоохранители выясняют мотивы преступления.

