«Прекрасная женщина»: Рома Желудь сравнил Волочкову с телефоном-раскладушкой

Российский видеоблогер и певец Рома Желудь заявил, что остался в восторге от встречи с балериной Анастасией Волочковой.

«Это был просто такой момент, когда передо мной открылся этот огромный шпагат, красивейший. Я в такой раскладке женщину не видел никогда в своей жизни. Как Сони Эриксон такой, знаешь, раскладушка», — сказал Желудь в интервью с журналисткой Ксенией Собчак.

Блогер добавил, что растерялся и не знал, как себя вести, так как это случилось впервые в жизни. «Прекрасная женщина».

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что не может получать пенсию из-за того, что бывшие работодатели «потеряли» ее стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку. Она продолжает судиться ради справедливости.

