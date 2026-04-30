«Театр забрал стаж»: Волочкова заявила, что продолжит судиться за свою пенсию

Волочкова заявила, что судится за свою пенсию ради справедливости

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не может получать пенсию из-за того, что бывшие работодатели «потеряли» ее стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку. Она продолжает судиться за нее, сообщает РИА Новости .

В 2024 году балерина уже подавала иск к Пенсионному фонду, но в Мещанском суде Москвы его отказались рассматривать. Волочкова указывала, что ее стаж солистки балета вдвое превышает тот, с которого положена пенсия, но его «украли».

«Я танцую, но не могу получать пенсию. Мне не хватает. Театр забрал у меня стаж», — говорила она.

Она уточнила, что у нее «украли 15 лет стажа», из-за чего ей не хватает полугода, чтобы уйти на пенсию. Артистка твердо намерена добиться начисления выплат.

Волочкова отметила, что продолжит судиться не ради денег, а «из принципа, ради справедливости».

Согласно закону балерина имеет право на пенсию через 15 лет стажа. Если она не сможет подтвердить работу в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям с 60 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.