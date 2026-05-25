Минприроды предупредило о встречах с медведями в Новосибирске

В Новосибирской области в 2026 году сохраняется вероятность встречи с дикими животными практически во всех районах. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона, сообщает Om1 Новосибирск .

По данным ведомства, вся территория области пригодна для обитания диких животных. Жители могут встретить косуль, лосей, лисиц, енотовидных собак, бобров и ондатр, а также различные виды птиц.

Не исключены и встречи с бурым медведем. «Данный вид обитает на территории Кыштовского, Северного, Венгеровского, Убинского, Чулымского, Колыванского, Маслянинского, Сузунского, Мошковского, Каргатского, Коченевского и Искитимского районов (округов). Опасным поведение бурого медведя может быть, как правило, либо при защите своей территории, добычи либо при защите своего потомства. В остальных случаях представители этого вида в основном не проявляют агрессию в отношении человека», — пояснили в министерстве природы региона.

Кроме того, по всей области распространены лисицы, которые в отдельных случаях могут быть заражены бешенством. В министерстве призвали избегать контактов с дикими животными и сохранять дистанцию.

«Ни в коем случае не надо пугать животное, проявлять к нему агрессию или предпринимать попытки самостоятельно отловить его, подкормить или погладить», — подчеркнули в минприроды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.