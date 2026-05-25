В Москве благоустроили 2100 улиц и 100 км набережных

Москва приблизилась к показателям наццели «комфортная и безопасная среда» и за последние годы обновила тысячи улиц, дворов и набережных, сообщает «Вечерняя Москва» .

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Александр Айдакин заявил, что столица практически достигла ориентиров по улучшению городской среды. Его позицию поддержала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

С 2015 года по программе «Моя улица» благоустроили более 2100 улиц, еще 527 приведут в порядок в 2026 году. Только в 2025-м обновили 677 улиц. С 2011 года работы прошли во всех 24,3 тысячи дворов; в 2025 году отремонтировали 2344 двора.

Число парков выросло со 130 до 1190. Зеленые зоны занимают почти половину территории города. Руководитель Департамента природопользования Юлия Урожаева отметила, что озеленение помогает снижать эффект потепления до шести градусов в пиковые периоды. Одно дерево удерживает до 30 кг пыли в год.

За несколько лет преобразили более 100 км набережных Москвы-реки, шесть — в 2025 году. Создан единый пешеходный маршрут длиной свыше 11 км. К 2030 году планируется обновить еще около 30 набережных.

С 2014 года в городе установили 108 тысяч домовых и 16 тысяч городских указателей. В 2026 году появится более 6,5 тысячи табличек с QR-кодами о выдающихся москвичах.

По данным зампреда Комитета по туризму Булата Нурмуханова, 58% туристов 2025 года уже бывали в столице годом ранее — это максимум за пять лет.

