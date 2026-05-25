Академик Бычков рассказал об опасности шаровой молнии

Академик РАН Владимир Бычков объяснил, чем опасна шаровая молния и как вести себя при встрече с ней. По его словам, явление нередко фиксируют и в Москве, сообщает «Вечерняя Москва» .

Академик РАН Владимир Бычков рассказал о размерах и свойствах шаровых молний:

«Маленькие — от одного сантиметра, средние — около 20 сантиметров, а самые большие могут доходить до нескольких метров. Шаровая молния проходит и через стекла, даже часто не оставляя следов. Она как капля стекает, растекается. Может и в окно влезть, причем в двухметровое. Сжимается, как воздушный шар, и проходит», — пояснил академик РАН Владимир Бычков.

Он предупредил о поведении молнии при встрече: «Может пробить заряд на человека. Нужно вести себя очень осторожно, будто увидели дикого зверя, затаиться», — добавил Бычков.

Академик отметил, что заранее предсказать реакцию шаровой молнии нельзя и редки случаи взрыва, но при этом возможны ожоги и возгорания. Явление чаще фиксируется с мая по август, пик — конец июля — начало августа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.