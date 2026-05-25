Африканец бегал по улице без одежды в подмосковном поселке Нахабино

В поселке Нахабино горокруга Красногорск правоохранители задержали голого африканца, который нарушал общественный порядок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Очевидцы обратили внимание на неадекватного мужчину возле здания администрации на улице Советская. Он бегал по улице без одежды.

На место вызвали полицию. По приезде правоохранители задержали нарушителя. Им оказался гражданин одной из стран Западной Африки.

В отношении мужчины составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, а также по статье о нарушении порядка пребывания иностранца в РФ. В итоге нарушитель должен будет покинуть РФ в установленный срок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.