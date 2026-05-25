Почти 9 тыс юных спортсменов прошли осмотр в НИКИ детства Подмосковья

Почти 9 тыс. юных спортсменов с начала года прошли профилактический осмотр в центре спортивной медицины НИКИ детства в Московской области. Обследование занимает не более трех часов и позволяет получить допуск к тренировкам и соревнованиям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В нашем центре спортивной медицины дети проходят полное обследование — и занимается этим целая команда врачей. И что очень удобно: проверить здоровье можно быстро, весь осмотр занимает не больше трех часов. С начала года такую проверку прошли почти 9 тыс юных спортсменов», — сказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Осмотр проводят врач спортивной медицины, педиатр, кардиолог, травматолог-ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог и офтальмолог. При необходимости назначаются дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. По итогам обследования оформляется заключение о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям.

Центр принимает спортсменов — представителей сборных команд по 160 видам спорта, включая карате, сноубординг, прыжки на батуте, фитнес-аэробику, хоккей на траве и стрельбу из лука.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.