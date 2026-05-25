Мострансавто провело 28 антитеррористических тренировок в Подмосковье

С начала 2026 года АО «Мострансавто» организовало 28 тренировок по транспортной безопасности на автовокзалах, автостанциях, производственных базах и в автобусах Подмосковья. В учениях участвовали сотрудники всех филиалов компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тренировки направлены на отработку действий персонала при возможных нештатных и чрезвычайных ситуациях. В ходе занятий моделируются различные происшествия, после чего проводится разбор и анализ действий работников. Также проверяются знания сотрудников по вопросам транспортной безопасности.

В Дмитрове на автовокзале отработали порядок действий руководства, охраны и сотрудников филиала при обнаружении бесхозного предмета в автобусе при въезде на территорию. Особое внимание уделили взаимодействию с оперативными службами.

В Талдоме персонал и охрана тренировались действовать при выявлении подозрительного предмета в автобусе на линии. Аналогичные учения прошли на автостанции в Серебряных Прудах с участием сотрудников ЧОП и работников филиала.

Тренировки проходят во взаимодействии с Минтрансом Подмосковья, подразделениями правоохранительных органов, экстренными службами, охранными предприятиями и представителями администраций городских округов.

Мострансавто напоминает пассажирам: при обнаружении подозрительного предмета на автовокзале, автостанции или в автобусе нельзя его трогать, необходимо сообщить сотруднику службы безопасности или водителю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.