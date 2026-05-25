Григорьев представил стратегию модернизации водоотведения Подмосковья

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев на Всероссийском водном конгрессе «ВодЭкспо-2026» представил стратегию перехода на централизованную систему водоотведения в Подмосковье. В основе подхода — отказ от малых очистных сооружений и создание каскадной системы коллекторов и КНС, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Кирилл Григорьев выступил на профильной сессии, посвященной развитию централизованных систем водоотведения. Участие в обсуждении приняли представители профильных компаний, региональных водоканалов, в том числе «Москоблводоканала», а также научного сообщества.

«С коллегами сегодня обсудили практики развития водоотведения Подмосковья, включая программную организацию, которая у нас выстроена посредством системы штабов. Разобрали критерии, которыми приоритезируем объекты. Например, превышение ПДК химических веществ, риск возможного экологического ущерба, количество обращений граждан, охват населения. Особое внимание уделили стратегии отказа от сверхмалых и малых очистных сооружений», — отметил министр.

По его словам, ключевой элемент стратегии — переход на каскадную систему за счет строительства коллекторов и каскада канализационно-насосных станций. Это позволяет направлять стоки на крупные очистные сооружения и повышать качество коммунальных услуг для большего числа жителей.

С 2020 по 2025 годы в регионе реализовали 1 004 мероприятия в сфере водоотведения, включая реконструкцию Щелковских межрайонных очистных сооружений.

В рамках конгресса прошла отраслевая выставка. В ней приняли участие более 120 российских и зарубежных компаний. Среди экспонентов — НПП «Водообработка», разрабатывающее оборудование для подготовки воды и очистных сооружений, в том числе на производственной площадке в Королеве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.