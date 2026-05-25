В Ступине более 3,5 тыс зрителей посетили шоу мотофристайла

Шоу мотофристайла FMX13 прошло 23 мая на площади имени Ленина в Ступине. Его посетили свыше 3,5 тысячи жителей и гостей города, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Команда FMX13 под руководством мастера спорта, чемпиона России и мира по фристайл мотокроссу Алексея Колесникова представила зрителям программу с экстремальными трюками. Спортсмены выполнили сальто назад, «цунами», синхронные прыжки и другие элементы мотофристайла.

Отдельным номером стало сальто на багги — легком спортивном автомобиле. Этот трюк входит в арсенал всего четырех человек в мире, и одним из них является Алексей Колесников.

Музыкальное сопровождение обеспечил Вахтанг — российский битбоксер, певец и композитор, восьмикратный чемпион России по битбоксу, чемпион Европы и двукратный вице-чемпион мира.

Следующие выступления FMX13 запланированы на 12 июня в Сергиевом Посаде и на 13 июня в Железнодорожном в городском округе Балашиха. Вход на мероприятия свободный. 6+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.