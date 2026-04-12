Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее бывшему мужу

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, обратилась к суду с просьбой проявить милосердие к ее бывшему супругу Артему Чекалину. Он обвиняется в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, сообщает РИА Новости .

В письме на имя судьи Екатерины Кузьминой блогер поблагодарила за приостановку ее собственного уголовного дела, что позволило ей сосредоточиться на лечении и времени с семьей.

«Я очень прошу вас как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к отцу моих детей (Отцу с большой буквы)», — говорится в обращении.

Чекалина также отметила, что все налоги уплачены. Сам Артем Чекалин в последнем слове просил суд назначить ему условный срок, так как необходимо воспитывать троих детей.

Приговор суд огласит 13 апреля.

