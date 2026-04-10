Суд огласит приговор экс-супругу Лерчек 13 апреля
Приговор бывшему мужу блогера Лерчек Артему Чекалину огласят 13 апреля. Об этом заявил участник судебного процесса, сообщает ТАСС.
По его словам, Гагаринский суд Москвы планирует огласить решение в 12:30 по московскому времени.
Ранее прокурор в прениях сторон запросила для Чекалина 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Помимо срока, ему могут назначить штраф в размере 196 миллионов 921 тысячи рублей.
Он обвиняется в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей.
