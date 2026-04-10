Суд огласит приговор экс-супругу Лерчек 13 апреля

Приговор бывшему мужу блогера Лерчек Артему Чекалину огласят 13 апреля. Об этом заявил участник судебного процесса, сообщает ТАСС .

По его словам, Гагаринский суд Москвы планирует огласить решение в 12:30 по московскому времени.

Ранее прокурор в прениях сторон запросила для Чекалина 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Помимо срока, ему могут назначить штраф в размере 196 миллионов 921 тысячи рублей.

Он обвиняется в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей.

