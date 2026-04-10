Прокурор запросила 7,5 года колонии для экс-супруга Лерчек

Судебное разбирательство по делу бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина находится на финальной стадии. Прокурор в прениях сторон запросила для него 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, сообщает РИА Новости .

Дело слушается в Гагаринском суде Москвы. Обвинитель уверена, что Чекалин может искупить вину и исправиться только в условиях изоляции от общества. Помимо срока, прокурор попросила назначить мужчине штраф в размере 196 миллионов 921 тысячи рублей.

В отношении Валерии и Артема Чекалиных расследуют уголовное дело из-за отправки 250 млн рублей на счет в ОАЭ с использованием подложных документов. Чекалин в своих показаниях заявил, что никакие документы в банк не предоставлялись. Он частично признал вину, но не согласен с квалификацией.

В отношении Лерчек, которая борется с онкологией, суд выделил дело в отдельное производство. Разбирательства приостановлены и возобновятся после ее выздоровления.

Ранее к 2 годам и 6 месяцам колонии и штрафу 500 тысяч рублей был приговорен партнер Чекалиных Роман Вишняк. Его дело также расследовалось в отдельном порядке, так как он признал вину и сотрудничал со следствием. Приговор обжаловала и прокуратура и сторона защиты.

Между тем СК не стал возбуждать дело об уклонении от уплаты налогов против Чекалиных после погашения ими долгов.

