СК не стал возбуждать дело против Чекалиных после погашения ими долгов

Онкобольная блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывший супруг Артем Чекалин полностью погасили задолженности по налогам, из-за чего следствие отказалось возбуждать в отношении них уголовное дело, сообщает ТАСС .

Как рассказал адвокат Артема Чекалина, накануне представитель Следственного комитета сообщил им, что он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Это произошло из-за того, что блогеры полностью погасили задолженность по налогам, от уплаты которых ранее уклонялись.

Постановление будет приобщено судом к материалам уголовного дела.

В отношении Валерии и Артема Чекалиных расследуют уголовное дело из-за отправки 250 млн рублей за границу с использованием подложных документов. Фигуранты находились под домашним арестом, но в марте Чекалиной заменили его на запрет определенных действий из-за болезни.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, отцом которого стал Луис Сквиччиарини. Затем у нее выявили рак желудка четвертой стадии. Ранее она сбрила волосы на фоне борьбы с онкологией.

