«Сижу и плачу»: Лерчек сбрила волосы на фоне борьбы с онкологией

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) побрилась налысо на фоне борьбы с раком. Видео, на котором она со слезами срезает волосы, выложил гражданский муж Луис Сквиччиарини.

Проблемы с волосами у Лерчек начались после первой химиотерапии. Блогерше было тяжело расчесываться. Волосы выпадали большими клочками, подчеркнул гражданский муж.

Тогда Лерчек решила побриться налысо. Она продолжает улыбаться и строить планы на будущее, отметил Сквиччиарини.

На опубликованном видео Лерчек, плача, обрезает себе волосы. Сквиччиарини тоже участвовал в процедуре — он с помощью машинки обрил голову блогерши.

Комментаторы поддержали Чекалину. В основном они выражали сочувствие девушке.

«Сижу и плачу, пусть Бог поможет», — написала одна из пользователей.

Против Валерии и Артема Чекалиных расследуют уголовное дело из-за отправки 250 млн рублей за границу с использованием подложных документов. Они находились под домашним арестом.

Онкологию у Лерчек выявили после того, как в феврале 2026 года она родила четвертого ребенка. Отцом малыша является Сквиччиарини.

Рассмотрение дела в отношении Лерчек приостановили из-за недуга.

