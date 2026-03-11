У блогерши Лерчек диагностировали рак желудка 4 стадии

У блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) обнаружили рак желудка на четвертой стадии. Об этом сообщает SHOT .

У блогерши нашли метастазы. По словам приятельницы Лерчек Алины Акиловой, селебрити столкнулась с сильной болью.

Чекалиной приходится постоянно пить анальгетики. Родственники блогерши данные официально не подтверждали.

8 марта стало известно, что Лерчек после обнаружения онкологии отказалась лежать в больнице. Она отправилась домой, чтобы провести время с новорожденным ребенком. Точный диагноз не назывался.

Сначала Валерия и ее муж Артем Чекалины находились под следствием из-за налоговых нарушений и отмывания средств. Размер неуплаченных налогов составлял 300 млн рублей. Пара смогла вернуть долги ФНС. Затем СК РФ прекратил производство по делу. После этого супруги развелись.

Затем осенью 2025 года Лерчек и Артем Чекалин были помещены под домашний арест из-за другого уголовного дела. Его возбудили в связи с незаконными валютными сделками и применением поддельных документов. Был произведен перевод более 250 млн рублей в ОАЭ.

26 февраля Лерчек родила четвертого ребенка — сына. Эксперты считают, что это может уменьшить вероятность реального тюремного срока для блогерши. В 2016 году у нее родились близнецы — сын и дочь, в 2022-м — еще один сын.

На протяжении полугода на судебные заседания с Лерчек ходил преподаватель танцев из Аргентины Луис Сквиччиарини. Четвертого ребенка Чекалина родила от него.

