Четвертый ребенок блогера Лерчек может повлиять на судебное разбирательство

Популярная в России блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, стала матерью в четвертый раз , родив мальчика. По мнению экспертов, появление четвертого ребенка значительно снижает вероятность реального тюремного заключения для Чекалиной, сообщает kp.ru .

У 33-летней блогерши уже есть трое детей. В 2016 году она родила близнецов — сына и дочь, а в 2022-м у нее появился еще один сын. Отцом троих детей является бывший муж Лерчек — Артем Чекалин.

В настоящее время блогерша проходит по уголовному делу, слушания по которому проводятся в московском Гагаринском суде. Рождение четвертого ребенка может повлиять на ход следствия.

Ранее Валерия и ее экс-супруг Артем попали под следствие из-за налоговых нарушений и отмывания средств. Сумма неуплаченных налогов составила 300 миллионов рублей. Паре удалось в течение нескольких месяцев рассчитаться с налоговой службой, после чего Следственный комитет прекратил производство по делу. Сразу после закрытия дела Чекалины расторгли брак.

Однако спустя полгода их вновь привлекли к ответственности. Теперь речь шла о незаконных валютных сделках с использованием поддельных документов. С осени прошлого года оба бывших супруга находятся под домашним арестом, но проживают раздельно.

За прошедшее время у Валерии начался новый роман. На судебные заседания последние полгода с ней приходил темноволосый мужчина из Аргентины — преподаватель танцев Луис Сквиччиарини. На недавних слушаниях было заметно, что Чекалина ждет ребенка. Отцом родившегося малыша является именно аргентинский танцор.

Адвокат Вадим Багатурия пояснил, что появление на свет младенца несомненно смягчает вину подсудимых. По его словам, это дает основания использовать положение 82-й статьи УК, которая позволяет отложить исполнение приговора до того момента, пока ребенку не исполнится 14 лет.

Адвокат Гюзель Пушкарева пояснила, что судебное разбирательство приостановят до полного физического восстановления обвиняемой после родов. По ее словам, если роды прошли без осложнений, перерыв может составить около недели.

