Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына

сегодня в 15:13

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, которая находится под следствием по обвинению в выводе денежных средств за рубеж, родила сына, сообщает ТАСС .

«На днях Лерочка родила сына», — заявил источник в окружении Чекалиной.

Ранее стало известно, что из-за проблем со здоровьем 33-летняя беременная блогерша не явилась на судебное заседание по уголовному делу, которое состоялось 9 февраля.

В отношении блогерши и ее экс-супруга Артема Чекалина возбуждено уголовное дело из-за незаконного перевода валютных средств на зарубежные счета с использованием фальсифицированной документации. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

