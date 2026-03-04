Блогера Лерчек отправили в онкологическую реанимацию

«Валерию во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что новорожденный ребенок остался дома.

Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка. В понедельник ее выписали с новорожденным сыном из роддома.

Ранее Валерия и ее экс-супруг Артем попали под следствие из-за налоговых нарушений и отмывания средств. Сумма неуплаченных налогов составила 300 миллионов рублей. Паре удалось в течение нескольких месяцев рассчитаться с налоговой службой, после чего Следственный комитет прекратил производство по делу. Сразу после закрытия дела Чекалины расторгли брак.

Однако спустя полгода их вновь привлекли к ответственности. Теперь речь шла о незаконных валютных сделках с использованием поддельных документов. С осени прошлого года оба бывших супруга находятся под домашним арестом, но проживают раздельно.

За прошедшее время у Валерии начался новый роман. На судебные заседания последние полгода с ней приходил темноволосый мужчина из Аргентины — преподаватель танцев Луис Сквиччиарини. На недавних слушаниях было заметно, что Чекалина ждет ребенка. Отцом родившегося малыша является именно аргентинский танцор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.