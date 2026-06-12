Более 100 спортивных мероприятий пройдут в Подмосковье в День России

Более 100 спортивно-массовых мероприятий запланированы в Московской области в День России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Ожидается, что участниками станут более 50000 гостей и жителей региона.

12 июня в Московской области пройдут старты, рассчитанные на любой возраст и уровень спортивной подготовки. В каждом из муниципалитетов в рамках празднования Дня России пройдут эстафеты, забеги, испытания комплекса ГТО, а также соревнования детских команд спортивных школ и любительские турниры по футболу и волейболу.

Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup состоятся на базе отдыха «Ильинский пляж» в Можайском муниципальном округе. Участников ждут несколько дистанции на выбор: «Лайт» 500 и 1000 м, «Классик» 1852 м, «Ультра» 5000 м, эстафета 3×300 м (микст, в команде минимум одна участница — женщина), детские заплывы на 100 и 300 м, а также «Погоня» на 500 м. Соревнования пройдут в возрастных категориях: абсолют (сольные заплывы), 14-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше. Детские заплывы проводятся в категориях 8-9, 10-11 и 12-13 лет раздельно у мальчиков и девочек.

Также в Можайске на базе ФОК «Арсенал» пройдет Летний фестиваль ГТО среди детских лагерей муниципального округа. Порядка 300 юных спортсменов пройдут испытания комплекса «Готов к труду и обороне» в своих возрастных группах. Мероприятие будет приурочено ко Дню России и состоится 16 июня.

В Балашихе в День России состоятся решающие матчи предварительного этапа будут соревнований юных футболистов, которые станут участниками Кубка Игоря Акинфеева в августе 2026 года. Отборочные матчи на самый престижный детский турнир России проходят на трех полноформатных аренах в Балашихе: стадионах «Метеор», «Пехорка» и «Труд». Команды, прошедшие отбор, будут определены в День России.

В Красногорске 12 июня состоится маштабный кросс-забег, участниками которого станут более 2000 любителей бега разных возрастов.

Чемпионат г. о. Люберцы по аква-футболу пройдет на стадионе «Урожай» в п. Томилино. Участвовать в матчах будут порядка 300 спортсменов. Игры пройдут на специальном надувном поле с невысоким уровнем воды (10-15 см), что делает поверхность скользкой, а передвижение — максимально сложным и комичным.

В Истре 13 июня будут отмечать День города. В рамках спортивной программы праздника состоится товарищеский турнир по футболу среди ветеранских команд. Матчи пройдут на поле СК «Арена-Истра». А на поле СК «Рассвет» пройдет турнир по мини-футболу среди детских команд. Мероприятия приурочены ко Дню России.

В Реутове в Центральном парке запланирована насыщенная спортивная программа. Там состоится эстафета с передачей национального флага России, турниры по лазертагу, настольному теннису и мини-футболу, а также мастер-классы по шахматам и воркауту.

На пляжных площадках Менделеевской набережной в Дубне с 11 по 14 июня пройдет открытое первенство города по пляжному волейболу, посвященное Дню России среди девушек и юношей.

В Щелково 11 июня состоятся «Веселые старты» для самых маленьких спортсменов и их родителей (спортивная база «Огуднево»), а 12 июня пройдет турнир по баскетболу 3×3 (универсальная игровая площадка завода АО «ЛЗОС»).

Спортивно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России, проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.