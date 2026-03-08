Блогерша Лерчек уехала из больницы домой из-за рака

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), у которой обнаружили онкологию, отказалась лежать в медицинском учреждении. Из больницы она отправилась домой под расписку, чтобы провести время с новорожденным ребенком, рассказал РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

Чекалина уже дома. Несколько дней назад она выписалась из больницы под расписку.

Следующее судебное заседание должно пройти 16 марта. Будет ли она в нем участвовать, зависит от состояния здоровья.

Днем выяснилось, что у Лерчек онкологическое заболевание. У девушки нашли метастазы в легких. Из-за недуга у блогерши разрушились позвонки. Чекалиной понадобилась операция. При этом новорожденный сын блогерши здоров.

