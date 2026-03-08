У блогерши Лерчек диагностировали рак с метастазами в легкие

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, столкнулась с серьезным диагнозом — у нее обнаружили онкологическое заболевание. Врачи выявили метастазы, которые распространились на легкие, сообщает SHOT .

Состояние здоровья девушки потребовало экстренного медицинского вмешательства. Болезнь привела к разрушению позвонков, в результате чего Лерчек была вынуждена лечь под нож хирургов. Медики провели срочное оперативное вмешательство на позвоночнике.

Что касается недавно родившегося четвертого сына блогера, то с малышом все в порядке. Ребенок Валерии Чекалиной абсолютно здоров.

Ранее сообщалось, что Чекалина неоднократно, находясь под домашним арестом, жаловалась на боли, но на прошение пройти обследования получала отказ.

Чекалина находится под домашним арестом в рамках уголовного дела, связанного с переводом свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ. По этому же делу проходит ее экс-муж Артем Чекалин.

Производство по делу ведет Гагаринский районный суд Москвы. Очередное заседание, назначенное незадолго до родов, было отменено, так как Чекалину забрала скорая помощь из-за болевых ощущений в суставе. В итоге Лерчек родила сына в конце февраля, а спустя несколько дней была госпитализирована в онкологическую реанимацию.

