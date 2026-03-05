Бойфренд Лерчек прокомментировал ее госпитализацию в онкологическое отделение
Фото - © РИА Новости
Танцор из Аргентины Луис Сквиччиарини вышел на связь и раскрыл детали госпитализации в онкологическую реанимацию 33-летней возлюбленной Валерии Чекалиной (блогерша Лерчек), сообщает «Леди Mail».
«К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Прошу нас понять, но подробности мы пока не готовы раскрывать. Просто прошу вас молиться за нас», — написал Луис в соцсетях.
Также Сквиччиарини рассказал, что мальчик родился весом 2480 грамм и ростом 46 см. По его словам, из-за отсутствия вод, клапаны сердца могли открыться раньше, и сын мог начать дышать еще в утробе и задохнуться. Поэтому было принято решение немедленно провести операцию.
24 февраля блогерша Валерия Чекалина, которая находится под следствием по обвинению в выводе денежных средств за рубеж, родила сына. Накануне стало известно, что находящуюся под домашним арестом Лерчек госпитализировали в реанимацию онкологического отделения.
