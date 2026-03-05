Бойфренд Лерчек прокомментировал ее госпитализацию в онкологическое отделение

Танцор из Аргентины Луис Сквиччиарини вышел на связь и раскрыл детали госпитализации в онкологическую реанимацию 33-летней возлюбленной Валерии Чекалиной (блогерша Лерчек), сообщает «Леди Mail» .

«К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Прошу нас понять, но подробности мы пока не готовы раскрывать. Просто прошу вас молиться за нас», — написал Луис в соцсетях.

Также Сквиччиарини рассказал, что мальчик родился весом 2480 грамм и ростом 46 см. По его словам, из-за отсутствия вод, клапаны сердца могли открыться раньше, и сын мог начать дышать еще в утробе и задохнуться. Поэтому было принято решение немедленно провести операцию.

24 февраля блогерша Валерия Чекалина, которая находится под следствием по обвинению в выводе денежных средств за рубеж, родила сына. Накануне стало известно, что находящуюся под домашним арестом Лерчек госпитализировали в реанимацию онкологического отделения.

