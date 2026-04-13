Давит на жалость: Артем Чекалин перед вердиктом попрощался с детьми

Бывший муж блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) Артем Чекалин попрощался с детьми перед тем, как заслушать вердикт по уголовному делу. Он заявил, что может не вернуться из суда, сообщает SHOT .

Чекалин отметил, что дети, услышав об этом, сильно расстроились и начали плакать.

По словам мужчины, он отправился заслушивать приговор с тяжелым сердцем. Однако совесть у него чиста, поскольку он считает себя невиновным.

«Им (детям — ред.) и так тяжело, поскольку мама у них болеет. У нее завтра очередной курс химиотерапии», — отметил Чекалин.

11 апреля мужчина попросил суд назначить ему условный срок, если его признают виновным по уголовному делу о совершении незаконных валютных операций на более 250 млн рублей. В последнем слове Чекалин сказал, что не признает вину.

