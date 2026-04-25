Субботник у Вечного огня в Можайске объединил людей разных возрастов и профессий

В Можайске 25 апреля прошел масштабный субботник в парке «Сквер Славы» — знаковом месте для города, где расположен Вечный огонь и покоятся защитники, павшие в годы Великой Отечественной войны. В уборке приняли участие несколько сотен человек: представители разных специальностей, студенты, волонтеры и местные жители, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники привели в порядок газоны, убрали мусор и выполнили опиловку растений. К работам присоединились глава Можайского округа Денис Мордвинцев и председатель совета депутатов Василий Овчинников.

«Вместе с жителями привели в порядок Сквер Славы у Вечного огня. Это место для нас особенное и важное — тут находится память о тех, кто отдал жизнь за нашу Родину. Наводить чистоту и порядок здесь — наш общий долг, и здорово, что мы сделали это вместе», — отметил Денис Мордвинцев.

Студенты Можайского техникума Богдан Зверев и Илья Фирсов с друзьями, собрали несколько мешков мусора и опавшей листвы.

«Это естественно нужно делать. Вот мы сюда пришли, у нас сразу же поднялось настроение, мы понимаем, что помогаем нашему городу стать немного лучше и чище», — рассказали ребята.

Сразу по окончании субботника все собранные ветки и мусор были оперативно вывезены с территории парка.

В Можайском округе субботники прошли по десяткам адресов в городе и других населенных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.