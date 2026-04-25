Азербайджан допускает совместное с Украиной производство военной продукции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку к совместному с Украиной производству военно-промышленной продукции. Об этом он сообщил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в субботу в городе Габала, сообщает РИА Новости .

Лидеры Украины и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах. По словам Алиева, состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Азербайджанский лидер отметил, что имеются прекрасные возможности для совместного производства в промышленной сфере, включая выпуск продукции военного назначения. Конкретные виды вооружений или техники, которые могут производиться совместно, не уточняются.

Кроме того, на встрече обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической сфере. Азербайджан и Украина уже взаимодействуют в этой области, в частности, речь идет о возможностях транзита энергоносителей и развитии возобновляемой энергетики.

Встреча лидеров двух стран состоялась на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на Украине. Азербайджан ранее неоднократно предоставлял Киеву гуманитарную помощь, но официально не присоединялся к антироссийским санкциям. О конкретных сроках и объемах возможного военно-технического сотрудничества пока не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.