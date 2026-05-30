В Подольске отпраздновали День пограничника

28 мая на площади Славы у памятника воинам-интернационалистам состоялась торжественная церемония возложения цветов. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации округа Игорь Семенов, председатель Совета депутатов округа Игорь Науменков, депутат Виктор Щукин, представители депутатского корпуса, члены Общественной палаты, ветераны пограничных войск, студенты РГУТИС, представители организаций «Боевое братство» и Подольской городской общественной организации «Братство десантников», юнармейцы и волонтеры Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Отслужил 25 лет, и это были лучшие годы моей жизни. Каждый год в День пограничника приятно встречать сослуживцев. Главное в нашей службе — не подпустить врага к границам», — поделился ветеран пограничных войск Константин Потапов.

День пограничника в России отмечается 28 мая. Именно в этот день в 1918 году подписали декрет о создании Пограничной охраны. Профессиональный праздник объединяет тех, кто стоит на страже рубежей страны, и тех, кто хранит память об их подвиге.

