Авито: родители готовы потратить 37 тысяч рублей на подарок выпускнику

Большинство родителей выбирают детям в честь окончания школы подарок в виде смартфона или техники. В среднем на презент выпускнику респонденты готовы потратить около 37 500 рублей. Об этом сообщили РИАМО аналитики сервисов «Авито Реклама» и «Авито Товары», которые провели соответствующий опрос.

Подарок в честь окончания школы планируют вручить 91% респондентов. Из них: 33% уже выбрали подарок, 37% еще определяются, а 21% пока не думали об этом. Только 9% родителей не планируют дарить подарок на окончание школы.

Что хотят подарить

Самый популярный подарок выпускнику — смартфон или техника (35%). Путешествие или поездку готовы подарить 19%. Одежду или аксессуары рассматривают 17%, украшения — 16%, что-то памятное — 13%, часы — 12%, курсы или образовательный продукт — 10%, автомобиль или мотоцикл — 8%.

Сколько готовы потратить на подарок

В среднем на подарок выпускнику родители готовы потратить 37 510 рублей. Чаще всего называли диапазон от 30 001 до 50 000 рублей (23%). Бюджет от 15 001 до 30 000 рублей обозначили 22%, от 5 001 до 15 000 рублей — 20%, от 50 001 до 100 000 рублей — 16%. Потратить свыше 100 000 рублей на подарок готовы 7% респондентов. Еще 11% обозначили бюджет до 5 000 рублей.

Для кого выпускной стал традицией

Для части родителей выпускной — уже новая семейная традиция. Четверть (25%) опрошенных жителей России рассказали, что им самим дарили подарок на окончание школы — он запомнился на всю жизнь. Чуть меньше (24%) также получали подарок, но не считают его чем-то особенным. Почти половина респондентов (42%) отметили, что в их время традиции дарить подарок на выпускной не было.

Как выбирают подарки

Онлайн-реклама влияет на выбор подарка или магазина у 28% жителей России: для 8% она один из главных факторов, для 20% — вспомогательный. Еще 29% иногда обращают на нее внимание.

Опрос проводился среди 10 тыс. жителей России старше 18 лет.

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