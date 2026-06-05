Дождь и до +25 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в пятницу температура составит плюс 23 — плюс 25 градусов, по области местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.