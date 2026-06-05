Дождь и до +25 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу температура составит плюс 23 — плюс 25 градусов, по области местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется переменная облачность.
Северо-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 10 — плюс 12 градусов, днем 6 июня — от плюс 24 до плюс 26. Обойдется без осадков.
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