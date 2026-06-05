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Психолог объяснил, почему измены случаются даже в «хороших» отношениях

Измены нередко происходят не из-за желания разрушить отношения, а на фоне эмоционального дефицита внутри пары, сообщил РИАМО доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Человек не просыпается с мыслью: „Пойду-ка я сегодня изменю“. Все начинается с потребности, которую внутри пары долго не замечали», — сказал Ягудин.

Он подчеркнул, что причиной нередко становится нехватка эмоционального отклика внутри отношений. Например, партнеры постепенно начинают жить в разных эмоциональных пространствах.

«Женщина идет туда одна. И там получает то, чего ей не хватает дома: внимание, интерес, эмоциональный отклик, ощущение новизны. Одно ощущение рождает другое, одна эмоция усиливает следующую, и приятное общение постепенно становится чем-то большим», — рассказал психолог.

Почему мужчины тоже отдаляются

По словам специалиста, у мужчин часто работает другой механизм — потребность в признании.

«Мужчина старается, помогает, решает задачи, но дома это перестают замечать. Или вместо благодарности он чаще слышит критику», — отметил специалист.

В такой ситуации человек начинает тянуться к тем, рядом с кем чувствует собственную значимость. Типичное внутреннее состояние: «Меня видят. Я важен. Я нужен. Я снова чувствую себя мужчиной».

Проблема не в сексе

«Во многих изменах первичным является не секс, а эмоциональный дефицит. Не хватает признания, новизны, восхищения, близости, поддержки, ощущения жизни», — подчеркнул Ягудин.

Он уточнил, что постоянная двойная жизнь сама по себе редко приносит человеку удовольствие.

«Никому это не нравится. Это вызывает дискомфорт, напряжение, тревогу и забирает огромное количество сил», — заключил психолог.

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