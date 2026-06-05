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ИИ вместо гинеколога: можно ли планировать беременность с помощью нейросетей

Попытка планировать беременность исключительно по советам искусственного интеллекта — это опасная иллюзия контроля над репродуктивным здоровьем. Об этом РИАМО сообщил врач Семен Орлов.

Нейросеть генерирует усредненные тексты на основе базы данных, но она не способна сделать УЗИ малого таза, оценить проходимость маточных труб или расшифровать спермограмму партнера.

Трудности с зачатием часто скрываются за бессимптомными патологиями: эндометриозом, скрытыми инфекциями, нарушениями функции щитовидной железы.

«Следуя шаблонным алгоритмам бота, пара теряет самый драгоценный ресурс в репродуктологии — время. Пока программа советует пить фолиевую кислоту, вычислять овуляцию или принимать сомнительные БАДы, овариальный резерв женщины неумолимо истощается. Хуже того, попытки самостоятельно корректировать гормональный фон по схемам из чата часто приводят к тяжелым сбоям цикла и образованию кист», — объяснил врач.

Искусственный интеллект — это лишь языковая модель, лишенная клинического мышления и юридической ответственности.

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