Почему мы разучились говорить? Эксперт — о деградации русского языка

Заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранного языка юрфакультета Московского областного филиала Президентской академии Лариса Ершова заявила РИАМО, что современная журналистика и педагогическое сообщество должны стать эталоном грамотного владения родной речью.

По мнению специалиста, в настоящее время наблюдается тревожное снижение требований к качеству использования русского языка, которое прослеживается на всех ступенях — от студенческой среды до федеральных эфиров.

Среди ключевых причин системной деградации устной и письменной речи эксперт выделяет следующие факторы:

смена формата общения: переход от полноценных текстов к коротким перепискам в мессенджерах, где пренебрежение правилами орфографии и пунктуации стало нормой.

дефицит качественного чтения: снижение интереса к литературе приводит к обеднению словарного запаса.

формирование «языка интернета»: появление упрощенных, неформальных речевых конструкций, которые постепенно вытесняют литературные нормы.

Ершова подчеркивает, что единственным действенным инструментом для исправления ситуации остается наличие перед глазами качественного примера. Педагоги и работники массмедиа обязаны культивировать красивую, точную и богатую речь, чтобы транслировать ее широкой аудитории. Именно через профессиональное сообщество возможно внедрение стандартов высокой языковой культуры.

Актуальность дискуссии подчеркивается приближением важной даты: 6 июня страна будет отмечать День русского языка. Этот праздник приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина — основоположника современного русского литературного языка, чье творчество до сих пор остается главным ориентиром в вопросах стилистического совершенства.

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