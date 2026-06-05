Замороженный и зараженный? Диетолог сказала, чем опасен сорбет

Новый тренд лета 2026 года показали блогеры в соцсетях. В моде этого сезона оказался сорбет — десерт, сделанный из замороженного пюре фруктов или ягод с добавлением сахара, сиропов или меда.

«Как десерт, чтобы заменить мороженое, сорбет не так уж и плох. Но название „сорбет“ не гарантирует качество продукции. С начавших портиться ягод и фруктов могут срезать такие части, я уже даже не говорю о подгнивших. Когда добавляют сахар и ароматизаторы, все это ими перебивается. Дело в том, что подгнившая продукция, она уже содержит афлатоксин, воздействующий на печень и почки. Заметного эффекта, как боль и тошнота, может и не быть, если организм справляется. Но это вносит свою негативную лепту», — рассказала Соломатина.

Она уточнила, что главная опасность кроется в том, что если фрукты, овощи и ягоды уже начали подгнивать, а с них срезали порченные участки, то споры грибка все равно остаются. На глаз, цвет и вкус этого не понять, особенно во взбитом и замороженном продукте.

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