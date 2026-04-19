Овчинский: в районе Черемушки возводится дом по реновации на 447 квартир

В столичном районе Черемушки идет строительство новостройки по программе реновации общей площадью более 44,7 тыс. кв. м, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка будет находиться по адресу: ул. Перекопская, з/у 27.

«В районе Черемушки, в пешей доступности от метро „Зюзино“, возводится ЖК по реновации. Рядом есть детсады, школы, поликлиники, аптеки и магазины. Комплекс из трех корпусов переменной этажности расположится на месте расселенных пятиэтажек. В нем будет 447 квартир, шесть из которых приспособят для маломобильных граждан. Жилая площадь квартир превысит 26 тыс. кв. м. На данный момент на объекте идет разработка котлована. После возведения здания придомовая территория будет комплексно благоустроена. Тут появятся детская и спортивная площадки с современным оборудованием, а также пространство для тихого отдыха», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Три корпуса объединит просторный двор и подземная часть, в которой оборудуют паркинг, технические помещения и индивидуальный тепловой пункт. Последний станет гарантией бесперебойного тепло- и водоснабжения в квартирах и нежилых помещениях.

В доме установят 10 лифтов. Кабины оснастят современным энергосберегающим освещением, камерами видеонаблюдения, звуковым оповещением и шрифтом Брайля.

Строительство объекта проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что более 1 тыс. москвичей приступят к поэтапному осмотру квартир по программе реновации в Головинском районе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.