Россиянку спасли от уличной банды извращенцев во Вьетнаме

Вьетнамские извращенцы второй раз за месяц домогались россиянку прямо на улице. На помощь соотечественнице пришли местный байкер и туристки из Казахстана, сообщает SHOT .

Полгода назад 29-летняя Нигина переехала в Нячанг. Несколько дней назад ее возле местной аптеки шлепнул по попе странный парень в маске и на велосипеде. Затем он попытался скрыться, но безуспешно. Проезжавший мимо мотоциклист помог Нигине и извращенца удалось догнать. Когда они приблизились к нему, то выставила ногу, чтобы велосипедист упал. В итоге девушка сама также вылетела с байка.

На улице разгорелся конфликт, который привлек внимание прохожих. Местные жители встали на сторону велосипедиста, а туристы из Казахстана, услышав русскую речь, пришли на помощь девушке. В результате Нигина потребовала компенсацию за травму ноги, полученную при падении с мотоцикла. В ответ извращенец оставил ей номер телефона, по которому девушка могла позвонить и обсудить компенсацию. Велосипедист настаивал, что это его телефон. Однако оказалось, что по номеру отвечает бот.

Во Вьетнаме активизировалась банда извращенцев, которая домогается российских туристок. Мужчины трогают девушек за грудь и попу на улицах. Ситуация напоминает тренинги объявленного в розыск пикап-коуча Алекса Лесли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.