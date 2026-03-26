«Взгляд бешеный»: последователь Алекса Лесли преследует девушек в Екатеринбурге

Извращенец продолжает кошмарить девушек в центре Екатеринбурга. В связи с его «популярностью» в интернете горожанки стали узнавать его на улицах, сообщает Е1.RU .

Одна из пострадавших рассказала, что столкнулась с 37-летним мужчиной накануне днем. Домогательств удалось избежать, так как девушка узнала извращенца.

«Он вел себя не так, как прохожий, а целенаправленно был рядом, причем близко. И взгляд был бешеный, я сразу узнала по фото и вообще сама понимаю, что обычный человек так себя вести не станет», — отметила екатеринбурженка.

По словам девушки, она резко сменила траекторию, но мужчина специально замедлил ход. Затем девушка достала телефон и начала снимать его на видео. В этот момент мужчина шел о постоянно оборачивался на нее.

Выяснилось, что из-за странного поведения ему аннулировали абонемент в фитнес-клубе. Он заглядывался на женщин и хотел заниматься только с тренерами-девушками.

Несколько пострадавших, которых местный житель трогал за ягодицы, уже написали заявление в полицию. При этом они убеждены, что извращенцу удастся избежать наказания.

