В честь Дня защиты детей океанариум станет бесплатным для юных посетителей

В рамках празднования Дня защиты детей 31 мая и 1 июня юные посетители смогут попасть в Крокус Сити Океанариум бесплатно. Для гостей подготовлены сюрпризы, развлекательная программа и увлекательное приключение в мир подводной фауны, сообщила пресс-служба Крокус Групп.

В первые летние выходные, 31 мая и 1 июня, Крокус Сити Океанариум зовет семьи на яркое торжество в честь Международного дня защиты детей и предоставляет детям возможность бесплатного входа. Посетителей ожидает самое настоящее праздничное действо: интерактивы с аниматорами, подарки от океанариума и его партнеров, живописные фотозоны, и, конечно же, захватывающая экспедиция в удивительный мир морских глубин, рек и тропических джунглей.

Здесь можно будет наблюдать за более чем 3000 обитателями планеты, включая скатов, акул, медуз, осьминогов и множество других редких подводных существ, а также изучить около 100 видов экзотических растений, представленных в трех крупномасштабных экспозициях океанариума.

Условия акции:

31 мая и 1 июня дети, не достигшие 14 лет (до 13 лет включительно), могут пройти в океанариум без оплаты, но только в компании взрослых и при условии покупки взрослыми билетов (через сайт или в кассах).

Для посещения Общей экспозиции (которая включает «Моря и океаны» + «Реки и озера») действуют специальные пакетные предложения:

«1+1» (один взрослый и один ребенок от 4 до 13 лет);

«1+2» (один взрослый и двое детей от 4 до 13 лет);

«2+1» (двое взрослых и один ребенок от 4 до 13 лет);

«2+2» (двое взрослых и двое детей от 4 до 13 лет).

Вход организован по сеансам. Взрослые без детей тоже имеют возможность посетить океанариум, купив билет на выбранный сеанс. Режим работы учреждения — с 10:00 утра до 22:00 вечера.

Детально ознакомиться со всеми правилами участия в акции можно на официальном сайте Крокус Сити Океанариума.