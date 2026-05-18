Схватки длились 2 дня: родившая в 13 лет Дарья Суднишникова снова стала мамой

Дарья Суднишникова из Красноярского края, скандально прославившаяся тем, что родила в 13 лет, стала мамой во второй раз. Девушка показала видео из роддома в Instagram*.

По словам Дарьи, схватки у нее длились двое суток. Девушка призналась, что после родов у нее сильно кружится голова.

«Мучения окончены. Могу теперь смело рассказывать все подробности родов», — написала она.

Дарья родила девочку ростом 3150 см.

Скандальная беременность

В 2020 году в эфире телешоу Дарья заявила, что беременна от своего 10-летнего друга. Тогда девочке было 13 лет. Специалисты выяснили, что у мальчика еще не началось половое созревание, потому он не мог быть отцом. Вскоре Даша рассказала, что ее изнасиловал старшеклассник. В августе 2020 года она родила дочь Камелию. Молодая мама стала активно вести блог, рассказывая о своей жизни.

Спустя два года 15-летняя Суднишникова попала в психиатрическую больницу после передозировки наркотиками. Позже ее задержали по статье 228 УК РФ. Дарью ограничили в родительских правах, а дочь отдали на воспитание бабушке.

Чем Дарья занимается сейчас

В 2022 году девушка поступила в техникум на фрезеровщика, затем ее отчислили. С февраля по октябрь 2025 года она провела в рехабе. Там она познакомилась с 27-летним Артуром. Их общение переросло в отношения, затем влюбленные сыграли свадьбу. Девушка заявляла в соцсетях, что «переосмыслила свою кривую дорожку».

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

