«Город пЕРемен» в Королеве: чемпион мира по каратэ, партнеры со всего города и море подарков

Одним из участников квеста станет Рамил Гасанов — трехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по каратэ, мастер спорта международного класса. Вместе с командой он пройдет по маршруту перемен — объектам, которые были построены, реконструированы или благоустроены в городе по инициативе жителей и вошли в народную программу «Единой России». Задания устроены так, что ответить на них без физического присутствия на точке невозможно.

Организационным партнером квеста в Королеве выступил Молодежный центр «Космос».

«Перед каждым квестом синоптики нас пугали — обещали ураганы и ливни. Но каждый раз погода оказывалась идеальной. В Видном — солнце, в Балашихе — тоже. Для нашей команды это прямо как знак свыше о том, что этот квест нужен людям. И сейчас после того, как мы получили обратную связь, мы в этом убедились. Нам присылают сотни благодарностей. Читать такое очень приятно. Мы очень старались подарить людям тепло и улыбки — и, кажется, получилось», — сказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц.

Все, кто финишируют с результатом от 100 баллов, получат фирменный мерч от организаторов. Помимо этого, партнеры квеста подготовили призовой фонд — и большую его часть получат не только победители, но и те участники, которые дошли до финиша. Как рассказали организаторы, это будут промокоды от известной сети пиццерий, флаеры в кофейни, сертификаты в салоны красоты и студии танцев, умные мини-колонки

Правила участия в квесте простые: собрать команду от 1 до 5 человек, один из участников должен быть старше 18 лет. Все зарегистрированные команды получат стартовые сувениры.

Регистрация открыта на сайте gorod-peremen.ru. Участие бесплатное. Старт — 6 июня в 11:00, Королев, ул. Терешковой, д. 1.

Ранее квест «Город пЕРемен» по объектам народной программы «Единой России» прошел 23 мая в Видном и 31 мая в Балашихе. В обоих городах его участниками стали более четырех тысяч человек.