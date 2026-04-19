сегодня в 04:26

В Пентагоне заявили, что пуск ракет КНДР не угрожал США и союзникам

Пуск баллистических ракет КНДР не представлял угрозы для Соединенных Штатов и их союзников, сообщает ТАСС со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.

В заявлении отмечается, что США осведомлены об обстановке. Американская сторона уже проконсультировалась с союзниками и партнерами.

«Согласно нашей оценке, этот запуск не представляет непосредственной угрозы для военных и территории США, а также наших союзников», — говорится в публикации командования.

КНДР запустила несколько баллистических ракет около 6:00 19 апреля. Как рассказал министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, они упали за пределами исключительной экономической зоны страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.